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'316 arkadaşımız Anayasa değişikliği teklifinin arkasında'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "316 arkadaşımız Anayasa değişikliği teklifine imza koyduğuna göre, imzalarının arkasında duracağına inanıyorum." dedi.

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316 arkadaşımız Anayasa değişikliği teklifinin arkasında

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "316 arkadaşımız bu teklife imza koyduğuna göre, imzalarının arkasında duracağına inanıyorum. Yani ya imza koymayacaksınız ya da arkasında duracaksınız. Burada vicdani ve ahlaki duruş çok önemli." dedi.

Yazıcı, gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülecek "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin "fire" tartışmalarına yönelik gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

"AK Parti ve MHP'de fire olabileceği" tartışmalarının hatırlatılması üzerine Yazıcı, MHP'nin iç yapısıyla alakalı bir yorum yapmak istemediğini belirtti.

AK Parti Grubu'nun 317 kişi olduğunu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın oy kullanamadığını ifade eden Yazıcı, "Bunun dışında 316 arkadaşımız bu teklife imza koyduğuna göre, imzalarının arkasında duracağına inanıyorum. Yani ya imza koymayacaksınız ya da arkasında duracaksınız. Burada vicdani ve ahlaki duruş çok önemli. 'İmzamı attım ama benim görüşüm değişti.' diyecek bir arkadaşımızın olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin eleştiride bulunanlar, bazı yönleri itibarıyla farklı düşüncede olduğunu söyleyenler olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim siyaseten çalışma tarzımız ve alışkanlığımız şu ve bunu içselleştirmiş durumdayız; biz otururuz, konuları müzakere ederiz. Birbirine hakaret etmeden, tahkir ve tezyifte bulunmadan görüş ve kanaatimiz neyse onu özgürce ifade ederiz. Sonuçta müzakere bittikten sonra yapılan işleme hepimiz karar veriyoruz. Buradaki kolektif akıl bizim parti içi hukukumuz açısından bu değişikliğin yapılması yönündedir. Her arkadaşımız da bunun arkasında durur. Biz 2001'den bu yana süreçleri böyle idare ettik, böyle geldik. Dolayısıyla grubumuz üyesi herhangi bir arkadaşımızın bu duruşa aykırı bir davranış içinde olacağı kanısında değilim, en küçük bir şüphem yok."

Etiketler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 36 milletvekili, AK Parti, Anayasa değişikliği teklifi
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