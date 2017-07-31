31 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

EKONOMİ
1- TÜİK, haziran ayı dış ticaret verilerini ve Nisan-Haziran 2017 dönemini kapsayan yılın 2. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.
2- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, basın toplantısı düzenleyecek.
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
SPOR
1- Kulüplerin futbolcu transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıkları takip ediliyor.