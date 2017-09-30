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30 Eylül 2017 gündeminde neler var?

30 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;

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30 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İl Danışma Toplantısı'na, Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

- Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Gemici Spor Salonu'nda AK Parti İzmit 4. Olağan İlçe Kongresine katılacak, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile buluşacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Evrensel Aşura Matem Merasimi"ne katılacak.

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sema Çocuk Evi'nde Aşure Günü etkinliği ile ÖNDER Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen "Aileli Okul İnovasyon Zirvesi'ne katılacak.

5- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Saimbeyli ve Tufanbeyli İlçe kongrelerine iştirak edecek.

6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kocasinan, Talas ve Melikgazi ilçe kongrelerine katılacak.

7- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek, AK Parti Merkez İlçe Kongresine iştirak edecek.

8- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Kongresine katılacak, Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor futbol müsabakasını izleyecek, Cem Vakfı Oruç Açma Programına iştirak edecek.

9- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Şuhut İlçe Kongresi ile Çay Selevir Modern Basınçlı Sulama Tesisinin temel atma merasimine katılacak.

10- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Canlı Hayvan Borsası ve Modüler Kesimhanelerin açılış törenine, Süt İşleme Tesisinin (AKDO) açılışına, Teknik Makine Sanatkarları Odası Binası temel atma törenine, Araştırma Enstitüsü Binası açılışına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayına, Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi temel atma töreni ve Onikişubat Belediyesi Sosyal Tesisi açılışına iştirak edecek.

11- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Kale Ak Parti İlçe Kongresine, Şehit Polis Oğuzhan Günaydın'ın mevlidine ve bazı açılış törenlerine katılacak.

12- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Tarsus ve Toroslar ilçe teşkilatlarının olağan kongreleri ile Mersin Üniversitesi Göz Bankası açılış törenine iştirak edecek.

13- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılacak.

14- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.

15- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

16- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

17- Süper Lig'de 7. haftada Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor, Osmanlıspor-Kasımpaşa, Kayserispor-Bursaspor ve Galatasaray-Kardemir Karabükspor maçları yapılacak. 

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