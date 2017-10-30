30 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a gidecek.

- Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattının açılışına iştirak edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle Alat İstasyonu’na kadar yolculuk yapacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Latanya Hotel'de, Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi programına katılacak.

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bütçe ve Kesinhesap Kanunu tasarılarının geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşme yapılacak.

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kazakistan’da Suriye konulu 7. Astana Toplantısı başlayacak.

2- Türkiye-İngiltere Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İngiltere'de temaslarda bulunacak.

3- İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin tek taraflı bağımsızlık ilanıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Irak’ta merkezi hükümet ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

5- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.