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30 Aralık 2016 gündem özeti

30 Aralık 2016 gündem özeti şöyle;

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30 Aralık 2016 gündem özeti

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında, Türk Kızılayı ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle hazırlanan Halep'e yardım konvoyunun Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek uğurlama törenine katılacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Merinos AKKM'de, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılacak.

3- Kalkınma Bakanı Lütfi· Elvan, Mersin'deki sel ile alakalı oluşturulan kriz merkezini ziyaret edecek, hasar tespit çalışmalarını inceleyecek, basın açıklaması yapacak, Yenişehir bölgesinde hasar tespit çalışmalarına iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin başkanlığında toplanacak.

2- TÜİK, kasım açık dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya’nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

2- ABD'nin çok sayıda Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik krizin yansımaları izleniyor.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

- Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ve Ulusal Sivil Akım yanlıları, reform talebiyle hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenleyecek.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Odeabank-Brose Bamberg, Barcelona Lassa-Darüşşafaka Doğuş müsabakaları yapılacak.

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta, Gaziantep Basketbol-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Best Balıkesir-Yeşilgiresun Belediyespor, TOFAŞ-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta maçları yapılacak.

- Derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.  AA

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