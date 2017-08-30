30 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
SPOR
1- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.
- Şampiyonanın üçüncü gününde Türk sporculardan erkekler 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu ve Murat Bektaş, kadınlar 57 kiloda da Nazlıcan Özerler tatamiye çıkacak.
2- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Polonya'da play-off maçlarıyla sürüyor.
- D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, B Grubu'nu ikinci sırada bitiren İtalya ile karşılaşacak.
3- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de de Eskişehir'de Hırvatistan ile yapacağı I Grubu yedinci ve sekizinci hafta maçlarının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı basına kapalı antrenmanlarla sürdürecek.
4- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turuna 28 maçla devam edilecek.
5- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta müsabakalar New York'ta sürüyor.