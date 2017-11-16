  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 3 ülkenin bakanı Antalya'da Suriye krizine çözüm arayacak

3 ülkenin bakanı Antalya'da Suriye krizine çözüm arayacak

Suriye krizine çözüm çabaları sürüyor. 3 ülkenin dışişleri bakanları Antalya'da bir araya gelecek.

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3 ülkenin bakanı Antalyada Suriye krizine çözüm arayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa turuna çıkan Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanları 22 Kasım'da Soçi'deki Liderler Zirvesi öncesinde Antalya'da biraraya gelecek.

Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte siyasi çözüme odaklanmamız gerekiyor Soçi de 3 lü zirve olacak. Öncesinde üst düzey bürokratlar biraraya gelecek. Haftasonu 3 ülke dışişleri bakanları Antalya'da bir araya gelecek tüm konuları değerlendir fırsatı olacak liderlerin vardığı mutabakat çerçevesinde çalışmalar sürecek'' dedi.

Lübnan krizi

Çavuşoğlu, Lübnan krizinin istişare ile çözümünü arzu ettiklerini belirterek Türkiye'nin çözüm için her türlü katkı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Konunun daha fazla tırmanmadan çözümünü arzu ediyoruz bazı temaslar da oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı Aun ile görüştü, Riyad Elçimiz Hariri ile görüştü, istişare ile sorunun çözümünü arzu ediyoruz. Türkiye Lübnan'ın kardeşidir. Bu konuda da her türlü olumlu katkı yapmaya hazırdır. İİT dönem başkanıyız bu açıdan sorumluyuz bizden istenen her türlü katkı yapmaya hazırız'' dedi.

Kaynak: TRT Haber / AA

Etiketler: Suriye krizi, soçi, antalya
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