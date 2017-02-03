3 Şubat 2017 gündeminde neler var?

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve İl Özel İdaresi'nde brifing alacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Pendik'te "Eğitim-Bir-Sen 4. Türkiye Eğitimci Kadınlar Buluşması ile Gaziosmanpaşa'da Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışına katılacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "2016 Yılı Değerlendirme ve Fikirtepe Konulu Basın Toplantısı"na iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Borsası'nda, Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 Projesi İşbirliği Protokolü imza, Hilton Otel'de Ege İhracatçı Birliği İhracatın Yükselen Yıldızları ödül törenlerine katılacak.

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet binası açılışına, IPARD Kırsal Kalkınma ve DAP Yatırımları Hibe Programları Dağıtım Töreni'ne ve Van Güçbirliği Platformunca düzenlenen "tarım" konulu toplantıya iştirak edecek.

3- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Albaraka Türk Sanat Galerisi ve Akademisi açılış törenine katılacak.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Odeabank-Panathinaikos Superfoods ve Kızılyıldız MTS-Anadolu Efes maçları yapılacak.