3 partiden Kudüs için ortak bildiri

İsrail'in Filistin'de düzenlediği katliama Türkiye'nin tepkisi devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu Kudüs özel gündemiyle toplandı.

Genel kurul çalışmalarına katılan milletvekilleri yakasına üzerinde "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı rozet taktı.

AK Parti, CHP ve MHP'nin imzasıyla Kudüs için yayımladığı ortak bildiri ile İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam kınandı. HDP bildiriye imza atmadı.

"İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyoruz. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. ABD, İsrail'in zulümlerine suçuna ortak olmaktadır."

İsrail namluları ölüm saçtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla başlayan gelişmeler, tam bir katliama dönüştü.

ABD'nin Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılışının, Nekbe diye bilinen, Filistinliler'in yurtlarından sürülüş yıl dönümünün arifesinde yapılması, öfkeyi tırmandırdı.

Keskin nişancılar tek tek çocuk, yaşlı, engelli demeden gözlerine kestirdiklerini katletti.

2014 yılından bu yana yaşanan en kanlı günde, 60 Filistinli şehit oldu, 2 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: TRT Haber