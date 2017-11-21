Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakanlığın 62 bin 800 personeli olduğunu belirten Eroğlu, "2018 yılı yatırım yılı için bütçe teklifimiz 20,8 milyar lira. 2018 bütçemizin bakanlık birimlerine göre dağılımı, Bakanlık olarak 778 milyon 179 bin lira, DSİ 12 milyar 972 milyon 780 bin lira, Orman Genel Müdürlüğü 6 milyar 570 milyon 351 bin 500 lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 442 milyon 477 bin lira, Türkiye Su Enstitüsü ise 4 milyon 688 bin lira. Böylece toplam teklifimiz 20 milyar 768 milyon 475 bin 500 lira. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakanlık tarafından son 15 yılda 156 milyar liralık büyük bir yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Eroğlu, planlı bir şekilde kısa, orta, uzun vadeli planlar yaptıklarını ifade etti.

Bu yıl 322 milyon fidan üretildi

Fidan üretimini de çok artırdıklarını belirten Eroğlu, bu yıl 322 milyon fidan ürettiklerine dikkati çekti.

Eroğlu, Türkiye'nin fidan ve süs bitkileri ihraç eder duruma geldiğine değinerek, şöyle devam etti:

"2003-2017 yılları arasında toplam 3 milyar 820 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Sene sonunda bu sayıyı 4 milyara yükselteceğiz, çalışmalar devam ediyor şu anda. İklimin müsait olduğu her yerde fidan dikiyoruz."

Türkiye'nin ormancılık, yangınla mücadele ve ağaçlandırma konusunda dünyada dikkat çektiğini ifade eden Eroğlu, bu anlardaki başarılar dolayısıyla uluslararası birçok konferansın Türkiye'de yapıldığını bildirdi.

2 bin 863 köyde, 6,4 milyon gelir getirici fidan dikildi

Ormanlardan vatandaşların faydalanması için ceviz, badem ve trüf mantarını da içeren 38 Eylem Planı hazırladıklarını anlatan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "5 bin Köye 5 bin Geli̇r Geti̇ri̇ci̇ Orman" kurulması talimatını verdiğini, bu projenin 2005'te başladığını, 2019'a kadar tamamlanacağını ifade etti.

Proje kapsamında şu ana kadar 2 bin 863 köyde, 6,4 milyon gelir getirici fidan diktiklerine işaret eden Eroğlu, eylem planları kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

AA