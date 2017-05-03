3 Mayıs 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya seyahati

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket edecek.

- Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşme gerçekleştirecek, çalışma yemeği ve heyetlerarası görüşmeye katılacak Erdoğan, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında, "Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ı Anma ve Anlama" programına, Esenler Stadyumu'nda Esenler Belediyesinin Hz. Muhammed'in doğumunun 1446'ncı yıl dönümü kapsamında düzenlediği yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdim törenine katılacak.

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, DİSK Başkanı Kani Beko'yu ziyaret ederek basın açıklaması yapacak.

3- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İngiltere'de temaslarda bulunacak.

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda ve Tarımsal Ar-Ge ve İnovasyonda Kamu Özel Sektör Buluşması'na katılacak.

3- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler, Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin hakim karşısına çıkarılacak.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değişiklik taslağına ilişkin Gölbaşı Vilayetler Evi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Etnospor ve İstanbul Gençlik Festivali basın toplantısına katılacak.

2- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde erkekler serbest stil 65 kiloda Mustafa Kaya ve 97 kiloda Rıza Yıldırım, kadınlarda 53 kiloda Fikriye Gök ve 60 kiloda Gamze Nur Adakan mindere çıkacak.

3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Monaco ile Juventus karşı karşıya gelecek.

4- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Ajax ile Olympique Lyon karşılaşacak.

5- Spor Toto Basketbol Süper Ligi erteleme maçlarında Trabzonspor Medical Park-Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.

6- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Arkas Spor ile Halkbank, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'da karşılaşacak.

7- TFF 1. Lig'de 31. haftaya, Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Sivasspor, Şanlıurfaspor-Balıkesirspor, Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor müsabakalarıyla devam edilecek.

8- Hentbolda Bayanlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu THF Spor Salonu'nda başlayacak.

- İlk gün, Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları yapılacak.