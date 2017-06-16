  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 3 ilçe belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı

3 ilçe belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Öztürk, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Yıldız ve Ankara Ayaş Belediye Başkanı Taşan görevlerinden uzaklaştırıldı.

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3 ilçe belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ile Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Ankara'nın Ayaş ilçesi Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı. Üç belediye başkanının, "görülen lüzum üzerine" açığa alındığı belirtildi.

AA

Etiketler: soruşturma, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Yıldız, İçişleri Bakanlığı, Ankara Ayaş Belediye Başkanı Taşan, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Öztürk
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