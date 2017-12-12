3. Havalimanında sona yaklaşıldı

Türkiye'nin son yıllardaki en büyük ve önemli yatırımlarından birisi hiç şüphesiz İstanbul'da yapılan üçüncü havalimanı.
Üçüncü havalimanının inşaatı hız kesmeden devam ediyor.
Atatürk Havalimanı'na E-5 ve sahil yolu olmak üzere 2 yoldan ulaşım sağlanabiliyor. Üçüncü havalimanı tamamlandığı zaman ulaşım seçenekleri çok daha fazla olacak.
5 farklı yol çalışması büyük bir istikrarla devam ediyor.
Üçüncü köprü bağlantısı tamamlandı, Çatalca D-20 bağlantısı da yıl sonunda bitirilecek.
Kınalı bağlantısı da havalimanıyla birlikte tamamlanacak.
Havalimanına toplu taşıma bağlantı yollarının çalışması da sürüyor.
Gayretttepe-Yeni Havalimanı metro çalışması devam ediliyor.
Aynı zamanda 3. Havalimanı ile Marmaray'ı bağlayacak yeni metro hattı da yapılacak.
TRT Haber