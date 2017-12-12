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Buradasınız : » » 3. Havalimanında sona yaklaşıldı

3. Havalimanında sona yaklaşıldı

İstanbul'da yapılan 3. Havalimanı çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında havalimanına 5 farklı noktadan ulaşılabilecek.

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Türkiye'nin son yıllardaki en büyük ve önemli yatırımlarından birisi hiç şüphesiz İstanbul'da yapılan üçüncü havalimanı.

Üçüncü havalimanının inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

Havalimanının ana terminal binası ve pisti büyük oranda tamamlandı, çalışmalarda sona yaklaşılıyor

Atatürk Havalimanı'na E-5 ve sahil yolu olmak üzere 2 yoldan ulaşım sağlanabiliyor. Üçüncü havalimanı tamamlandığı zaman ulaşım seçenekleri çok daha fazla olacak.

5 farklı yol çalışması büyük bir istikrarla devam ediyor.

Üçüncü köprü bağlantısı tamamlandı, Çatalca D-20 bağlantısı da yıl sonunda bitirilecek.

Kınalı bağlantısı da havalimanıyla birlikte tamamlanacak.

Havalimanına toplu taşıma bağlantı yollarının çalışması da sürüyor.

Gayretttepe-Yeni Havalimanı metro çalışması devam  ediliyor.

Aynı zamanda 3. Havalimanı ile Marmaray'ı bağlayacak yeni metro hattı da yapılacak.

TRT Haber

Etiketler: Marmaray, 3.havalimanı
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