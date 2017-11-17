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Buradasınız : » » 3. havalimanında çalışmalar hızla sürüyor

3. havalimanında çalışmalar hızla sürüyor

3. havalimanı inşaat alanında incelemelerde bulunan Bakan Arslan, "29 Ekim 2018'de uluslararası uçuşlara açacağız" dedi.

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3. havalimanında çalışmalar hızla sürüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

3. havalimanında yüzde 73 oranında ilerleme kaydedildiğini söyleyen Bakan Arslan, “Hem helikopterle üstten komple sahayı gezdik, terminali gördük, pistleri gördük, hem de yine arkadaşlarımızdan aldığımız brifing çerçevesinde ilerleme hızı memnuniyet verici bir durumda." ifadelerini kullandı. 

Bakan Arslan, "Birinci pistimiz bitmiş durumda, testleri yapılmış durumda, çizgileri çizildikten sonra ilk uçağı indirebilecek duruma geleceğiz. Bunun için arkadaşlarımızın çok yoğun bir çalışması var.” diye konuştu. 

İlk uçağın önümüzdeki yılın ilk aylarında ineceğini belirten Arslan, "29 Ekim 2018'de uluslararası uçuşlara açacağız" dedi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İstanbul, 3. havalimanı
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