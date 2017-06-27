'3. havalimanımızdan ve Marmaray'ımızdan rahatsızlar'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin'e yaptığı ziyaret kapsamında, AK Parti Mut İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların huzur, mutluluk, barış ve birliktelik içerisinde geçirilmesini diledi.

İlçe ziyaretlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını vatandaşlara ileten Elvan, milletle gönül bağı kurduklarını söyledi.

Elvan, türlü engellere ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye'nin büyüme ve kalkınma açısından hızla geliştiğini belirtti. Elvan, millete hizmet edilmesinden rahatsız olanlara en güzel cevabın 15 Temmuz'daki darbe girişiminde verildiğini vurguladı.

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan bazı ülkelerin terör örgütlerine destek olduğunu belirten Elvan, "Bir taraftan demokrasi diyorlar, diğer taraftan onlarca caminin yakılmasına göz yumuyorlar. Hiç duydunuz mu o camileri kimler yakmış? Faili hiç bulunmaz ama şunu da yaparlar; Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye, parçalamaya çalışan PKK terör örgütüne destek de veriyorlar. PKK'nın ne kadar destekçisi varsa yine o ülkelerdir." diye konuştu.

Elvan, ülkenin hem terörle mücadele ederken hem de mazlum coğrafyalara yardım eli uzattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim mücadelemiz büyük, kolay değil bu mücadele. Bir taraftan PKK, DEAŞ, FETÖ terör örgütlerine yönelik büyük bir mücadele sürdüreceksiniz, diğer taraftan Ortadoğu'da kan gölüne çevrilen Müslüman coğrafyasında yaşanan sıkıntıları gidermek için mazlumun yanında olacaksınız, onlara destek çıkacaksınız. Haklı olarak, dünyada vicdanın sesi olarak biz bunları yapıyoruz. Dünyada vicdanın sesi olan ülke varsa o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Diğer taraftan da bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için mücadele ediyoruz."

Terör örgütlerini kollayanların, ellerindeki medya organlarıyla Türkiye'yi kötülemek için kampanyalar yürüttüklerini söyleyen Elvan, şunları kaydetti:

"3. havalimanımızdan, Marmaray'ımızdan, Avrasya Tüneli'mizden, daha yapacağımız birçok mega projemizden rahatsızlar. Varsın onlar rahatsız olsunlar, ellerinden geleni yapsınlar. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe, dayanışma ruhu içerisinde olduğumuz, samimi olduğumuz müddetçe bu ülke büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Dediler ki 'Türkiye büyüse büyüse yüzde 2 büyür' 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5'in üzerinde büyüdük. İnşallah büyümemiz daha da artacak. Türkiye'mizi 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına bizler, sizler sokacağız. Sizlerin desteğiyle bunları gerçekleştireceğiz. İşimiz kolay değil. O engeller konulmaya devam ediyor ama biz bugüne kadar dik durduk, bundan sonra da sizin desteğinizle dik durmaya devam edeceğiz."

Elvan, Türkiye'nin gelişmeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hükümeti de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Başbakanımız Binali Yıldırım da Türkiye için doğru olan neyse onun kararını verecektir. Bugüne kadar bizim önümüzü kesemediler, bundan sonra da kesemeyecekler. Gelişmemizi, kalkınmamızı önleyemediler, bundan sonra da önleyemeyecekler. Başaramadılar, başaramayacaklar kardeşlerim, bu böyle biline. Biz inandığımız müddetçe yapamayacağımız hiçbir şey yok." dedi.

Kente yapılan yatırımlara da değinen Elvan, sözünü verdikleri projeleri teker teker yerine getirdiklerini anlattı.

AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan ve eşi Zeliha Elvan'ın eşlik ettiği Elvan, Bozyazı ve Gülnar ilçesinde de vatandaşlarla bayramlaşarak, hem sorunları dinledi, hem yatırımları anlattı.