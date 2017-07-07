  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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'3 günde 147 orman yangınını söndürdük'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen hafta 147 orman yangını çıktığını ve bu yangınların tümüne müdahale edilerek söndürüldüğünü söyledi.

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3 günde 147 orman yangınını söndürdük

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen hafta 147 orman yangını çıktığını ve bu yangınların tümüne müdahale edilerek söndürüldüğünü söyledi.

Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; 

"30 Haziran Cuma günü 18 yangınla mücadele ettik. Orman yangını 30 tanede kırsal zirai yangın. Cumartesi günü bu 18 dışında yine 19 tane çıktı 34 zirai yangın, Pazar günü 23 orman yangını 23 zirai yangın çıktı. Böylece 60 orman yangını ile 87 zirai yangınlar çıktı. Üç günde 147 yani böyle görülmemiş birşey 147 orman yangını ile gerçekten orman teşkilatımız ve bütün kurumlar, vilayetler hepimiz teyakkuz durumda kaldık. Şu ana kadar 774 orman yangını çıkmış, buna müdahale etmişiz. 616 da bakın neredeyse ona eşit zirai yangın, kırsal alan yangını çıkmış bunlara da müdahale ettik." 

Etiketler: orman yangınları, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
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