3 Eylül 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın İhsaniye, Dazkırı, Dinar ve Sinanpaşa ilçelerindeki bayramlaşma programlarına katılacak.
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de Beyköy, Kaynaşlı, Yığılca, Boğaziçi ve Akçakoca ilçeleriyle Teknopark'ta ziyaretlerde bulunacak.
2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de Çamlıyayla ilçesi ile Ayvagediği ve Avgadı Yaylalarında vatandaşlarla bayramlaşacak, Mersin Şehitliği'ni ziyaret edecek.
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin’in ev sahipliğini üstlendiği 9. BRICS Zirvesi’nin açılış oturumu yapılacak.
2- Dünya genelinde Kurban Bayramı etkinlikleri izleniyor.
3- Yemen'deki iç savaş ve Kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.
SPOR
1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.
- Şampiyonanın dördüncü gününde A ve B gruplarında üçüncü maçlar yapılacak.
- A Grubu'nda Fransa-İzlanda, Slovenya-Yunanistan, Finlandiya-Polonya, B Grubu'nda ise Gürcistan Ukrayna, Litvanya-İtalya, Almanya-İsrail karşı karşıya gelecek.
2- Dünya Judo Şampiyonası, takım müsabakalarıyla sona erecek.
3- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 9 maçla başlayacak.
4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.