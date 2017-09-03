3 Eylül 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın İhsaniye, Dazkırı, Dinar ve Sinanpaşa ilçelerindeki bayramlaşma programlarına katılacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de Beyköy, Kaynaşlı, Yığılca, Boğaziçi ve Akçakoca ilçeleriyle Teknopark'ta ziyaretlerde bulunacak.

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de Çamlıyayla ilçesi ile Ayvagediği ve Avgadı Yaylalarında vatandaşlarla bayramlaşacak, Mersin Şehitliği'ni ziyaret edecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin’in ev sahipliğini üstlendiği 9. BRICS Zirvesi’nin açılış oturumu yapılacak.

2- Dünya genelinde Kurban Bayramı etkinlikleri izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaş ve Kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın dördüncü gününde A ve B gruplarında üçüncü maçlar yapılacak.

- A Grubu'nda Fransa-İzlanda, Slovenya-Yunanistan, Finlandiya-Polonya, B Grubu'nda ise Gürcistan Ukrayna, Litvanya-İtalya, Almanya-İsrail karşı karşıya gelecek.

2- Dünya Judo Şampiyonası, takım müsabakalarıyla sona erecek.

3- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 9 maçla başlayacak.

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.