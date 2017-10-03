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3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2, Siirt'in Pervari ilçesinde bir el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü infilak ettirildi.

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3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2, Siirt'in Pervari ilçesinde bir el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü infilak ettirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramalarında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2, Siirt'in Pervari ilçesinde bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde süren operasyonda tespit edilen 8 mağara içerisinde 650 litre mazot, 140 litre benzin, bin 502 muhtelif konserve ve çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde modüler beton duvar inşaat çalışması yapan yüklenici firmaya ait aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü arazi aramasında tespit edilen 11 sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etiketler: Hakkari, Siirt, Yüksekova, pervari, terör operasyonu
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