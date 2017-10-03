3 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
- Erdoğan, güven mektubu takdim edecek Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'in yanı sıra Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
2- Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirecek, Çankaya Köşkü'nde Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh ile görüşecek.
3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ürdün Meclis Başkanı Atef Tarawneh ile bir araya gelecek.
4- AK Parti, CHP, HDP ve MHP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
6- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Deniz Harp Okulu Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış ile Hava Harp Okulu Ant İçme törenlerine katılacak.
7- TBMM'den
- Genel Kurulda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki sözlü soruları yanıtlayacak, boşanma olaylarının araştırılmasına ilişkin komisyonun raporu görüşülecek.
- İçişleri Komisyonunda, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı ele alınacak.
8- TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak
9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
10- A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçının hazırlıklarını sürdürecek.