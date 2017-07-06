Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo Ankara'da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo'yu resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Erdoğan ve Widodo daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, terörle mücadele vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ ve FETÖ iki ülke için de tehdit oluşturuyor. Şer şebekeleri ile mücadelemizi yoğunlaştıracağız" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin teröristler arasında ayrım yapmadığına işaret ederek, "Terörü bölgemizden söküp atmak için çetin bir mücadele yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'yla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik."