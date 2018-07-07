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3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 06:20





