  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.052
    EURO 4.979
  • BIST 114719.18
    ALTIN 173.213
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 3 ayda 4214 göçmen yakalandı

3 ayda 4214 göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde bu yılın üç ayında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 4 bin 214 göçmen yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
3 ayda 4214 göçmen yakalandı

Ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışanların yasa dışı göç girişimleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmaları neticesinde önlenerek olası ölümlü kazaların da önüne geçiliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde bu yılın Ocak ayında bin 634, Şubat ayında bin 46, Mart ayında ise bin 534 göçmenin kaçak geçişine izin vermedi.

Geçen yıla göre 1890 kişi arttı

Ege'de yılın ilk 3 ayında 4 bin 214 göçmen yakalandı. Geçen yılın aynı döneminde yakalanan göçmen sayısı ise 2 bin 324 olarak kayıtlara geçti.

Büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yakalanan göçmenler içerisinde, özellikle sayılarının giderek arttığı gözlemlenen 232 Afgan da var.

Kaynak: AA

Etiketler: yasa dışı, göçmen, Ege denizi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER