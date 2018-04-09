3 ayda 4214 göçmen yakalandı

Ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışanların yasa dışı göç girişimleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmaları neticesinde önlenerek olası ölümlü kazaların da önüne geçiliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde bu yılın Ocak ayında bin 634, Şubat ayında bin 46, Mart ayında ise bin 534 göçmenin kaçak geçişine izin vermedi.

Geçen yıla göre 1890 kişi arttı

Ege'de yılın ilk 3 ayında 4 bin 214 göçmen yakalandı. Geçen yılın aynı döneminde yakalanan göçmen sayısı ise 2 bin 324 olarak kayıtlara geçti.

Büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yakalanan göçmenler içerisinde, özellikle sayılarının giderek arttığı gözlemlenen 232 Afgan da var.

Kaynak: AA