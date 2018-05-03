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Buradasınız : » » 3 adayın başvurusu kabul edilmedi

3 adayın başvurusu kabul edilmedi

YSK Başkanı Sadi Güven, "Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 kişi başvurdu. 3 adayın başvurusu belge eksikliği nedeniyle kabul edilmedi" dedi.

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YSK Başkanı Sadi Güven, TRT Haber'e konuştu. Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 7 adayın başvuru yaptığını, 3'ünün belge eksikliği nedeniyle kabul edilmediğini söyledi. 

"Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddedildi."

Güven, "Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün adaylığı kabul edildi" dedi.

Bu kapsamda başvurusu kabul edilenler için 04-09 Mayıs 2018'de 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.

Kaynak: TRT Haber, AA 

Etiketler: ysk, seçim, Sadi Güven, 24 Haziran
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