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29 Ocak 2017 gündeminde neler var?

29 Ocak 2017 gündem özeti şöyle;

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29 Ocak 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, gaziler ve şehit aileleriyle öğle yemeğinde Lalezar tesislerinde bir araya gelecek.

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde AK Parti üye buluşmaları etkinliklerine katılacak.

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Valiliği, şehir hastanesini ve Akdeniz Belediyesini ziyaret edecek.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, Hayrabolu ve Çorlu AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

- Arslan, Muratlı bölünmüş yolu ile Çorlu çevre yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor. 

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. 

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftaya Gençlerbirliği-Osmanlıspor, Medipol Başakşehir-Bursaspor, Trabzonspor-Gaziantepspor, Kayserispor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta, Fenerbahçe-Muratbey Uşak, Best Balıkesir-Galatasaray Odeabank, Banvit-Pınar Karşıyaka maçlarıyla sürecek.

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 15. hafta, Canik Belediyespor-Adana ASKİ, Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

5- Voleybol Efeler Ligi'nde 13. haftaya Maliye Piyango-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla devam edilecek.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları yapılacak.

7- TFF 1. Lig'de 19. haftaya Boluspor-Elazığspor, Manisaspor-Ümraniyespor, Mersin İdmanyurdu-Sivasspor, Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor ve Altınordu-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.

8- Spor Toto 2. Lig'de 20'nci, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 22'nci, 2. ve 3. gruplarda da 20'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

9- Avustralya Açık Tenis Turnuvası, İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal arasında yapılacak tekler final maçıyla sona erecek.

10- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçlarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Gana ve Mısır-Fas karşı karşıya gelecek. AA

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