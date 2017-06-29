  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.515
    EURO 4.001
  • BIST 100617.69
    ALTIN 141.017
Buradasınız : » » 29 Haziran 2017 gündeminde neler var?

29 Haziran 2017 gündeminde neler var?

29 Haziran 2017 gündem özeti şöyle;

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
29 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Selamlar mevkisinden başlayacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Aktekke Camisi'nde Şehit Polis Muhammet Ali Mevlüt Dündar için öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.

2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

- Işık, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne ve Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska-Jankovska ile ikili görüşmeler yapacak.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'yi kabul edecek.

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yeşil Liman (Green Port) sertifika törenine katılacak.

2- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de devam edecek.

- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

2- NATO ülkelerinin savunma bakanları, Afganistan, Irak, terörle mücadele, savunma harcamalarının artırılması, Avrupa Birliği ile iş birliği ve Baltıklar konularını görüşmek üzere toplanacak.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de sürüyor.

- Şampiyonanın altıncı gününde Türk sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda ise Hakan Reçber tatamiye çıkacak.

2- Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda ikinci yarı final maçında Almanya ile Meksika karşı karşıya gelecek.

Etiketler: gündem, gündem özeti, 29 Haziran 2017 gündem özeti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER