29 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Selamlar mevkisinden başlayacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Aktekke Camisi'nde Şehit Polis Muhammet Ali Mevlüt Dündar için öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.

2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

- Işık, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne ve Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska-Jankovska ile ikili görüşmeler yapacak.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'yi kabul edecek.

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yeşil Liman (Green Port) sertifika törenine katılacak.

2- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de devam edecek.

- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

2- NATO ülkelerinin savunma bakanları, Afganistan, Irak, terörle mücadele, savunma harcamalarının artırılması, Avrupa Birliği ile iş birliği ve Baltıklar konularını görüşmek üzere toplanacak.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de sürüyor.

- Şampiyonanın altıncı gününde Türk sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda ise Hakan Reçber tatamiye çıkacak.

2- Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda ikinci yarı final maçında Almanya ile Meksika karşı karşıya gelecek.