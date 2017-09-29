29 Eylül 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta partisinin Çekerek, Kadışehri ve Saraykent ilçe kongrelerine katılacak.

2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, üniversitenin Haliç Yerleşkesi'ni ziyaret edecek, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşecek, Yapısal Dönüşüm Programı 2'nci Gözden Geçirme Çalışması Sonuç Toplantısı’na katılacak.

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de "Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Ödül Töreni"ne ve AK Parti Hacılar İlçe Kongresi'ne iştirak edecek, Mimar Sinan Evi'ni ziyaret edecek.

6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi açılış törenlerinde yer alacak.

7- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı-2017 tatbikatının kapanış törenine katılacak.

8- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bitlis'te Valiliği ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım töreni ile AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.

9- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ankara'da Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması tanıtım programına katılacak.

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne ve AK Parti Ardeşen İlçe Kongresi'ne katılacak.

-Yazıcı, şiddetli yağış nedeniyle kentin zarar gören bölgelerinde inceleme yapacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kütahya'da Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi 440 İşyeri Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak, AK Parti Tavşanlı İlçesi Kongresi'nde yer alacak.

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bursa'da İl Müdürlüğünde Tarımsal STK'larla toplantıya katılacak, İstanbul Harbiye Oditoryumu'nda 45. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi açılış törenine iştirak edecek.

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de partisinin Yenişehir ve Silifke ilçe kongrelerinde yer alacak.

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale Havalimanı Yeni Terminal Binası açılış törenine katılacak.

5- TÜİK, bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'ndaki Emek Sineması'nda "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin açılış törenine katılacak, 800 çocukla "Ayla" filmini izleyecek.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Bahariye Mevlevihanesi'nde "Muharrem İftarı ve Kerbelâ Şehitlerini Anma Programı"na katılacak.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de Masa Tenisi Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası açılışı ve Kodlama Atölyesi'nin açılış törenlerine katılacak.

2- Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Takım, Rusya ile karşı karşıya gelecek.

3- Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

4- TFF 1. Lig'de 7. hafta, Boluspor-Altınordu maçıyla başlayacak.

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Macaristan'ın Alba Fehervar takımına konuk olacak.