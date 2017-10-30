29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "kış bahçesi" olarak adlandırılan bölümünde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte geldi.

Erdoğan çifti, salona gelişlerinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Köksal Toptan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski bakanlardan Hasan Celal Güzel ile selamlaşarak sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet tarihini özetleyen kısa film gösteriminin ardından Erdoğan, selamlama konuşmasını yaptı.

Erdoğan çifti, daha sonra TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım ve eşi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile kendilerine ayrılan yerde oturarak bir süre sohbet etti, ardından salonu gezerek resepsiyona katılan davetlileri ağırladı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Resepsiyona, bazı bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, şehit yakını ve gaziler, bürokratlar, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

Azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin de bulunduğu resepsiyona aralarında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Metin Şentürk, Muazzez Ersoy, Bedia Akartürk, İsmail Hakkı Ürün ve Ahmet Yenilmez'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı da yer aldı.

Resepsiyonda, "Payitaht Abdülhamid" dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal ile "Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan da hazır bulundu.

Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz ile Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu resepsiyonda, farklı spor dallarında uluslararası derece kazanan milli sporcular, Ankara'da görevli yabancı misyon şefleri ile bazı akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonun özel davetlileri

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste, "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madencilerin aileleriyle katıldıkları resepsiyonda, yeni doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasıyla taşıdığı fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, anne babasını kaybeden yeğenine 40 yıldır bakan Pakize Memiş ile yeğeni Murat Memiş, Aydın'ın dünyaca ünlü incirini özel bir yöntemle kurutup "incir cipsi" üreten girişimci Semra Ünal da yer aldı.

Ayrıca, Muş'ta terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarlayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mert Delibalta da resepsiyona ailesiyle katıldı.

Resepsiyonda, yabancı konuklar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının simültane tercümesi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen davetliler 3 No'lu giriş kapısında tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerle, güney girişinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, kuzey girişinde ise Muhafız Alayı Bandosu tarafından karşılandı.

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonundan karaler...

Kaynak: AA