29 Aralık 2016 gündem özeti

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüşecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki Ormancılık Politikaları Çalıştayı'na katılacak, Bodrum İskele Meydanı'nda Bodrumlularla buluşacak, Yeniköy orman işçilerini ziyaret edecek, Mumcular beldesinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında, 2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı yapılacak.

2- TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh tarafından kabul edilecek, Türkiye-Cibuti İş Forumu açılışına, Türkiye-Cibuti 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ziyaretlerde bulunacak, Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi hizmet binası açılışı ile DAP İdaresi ve kalkınma ajansları istişare toplantısına iştirak edecek.

3- TÜİK, aralık ayı ekonomik güven endeksi ile 2016 yılı bitkisel üretim istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya’nın Suriye’de savaşan tarafların ateşkes ilan etmesi için sürdürdüğü girişimler, Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki diğer gelişmeler takip ediliyor.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi 15. haftasında Anadolu Efes-Real Madrid, Olympiakos-Fenerbahçe müsabakaları yapılacak.

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 4. hafta 5 maçla tamamlanacak.

- C Grubu'nda Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Spor Toto 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor, H Grubu'nda ise Trabzonspor, deplasmanda Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor'la karşı karşıya gelecek.

3- Voleybolda Erkekler Kupa Voley birinci bölüm rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Şanlıurfa Memleketspor, GS Park Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. AA