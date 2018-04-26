Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı özel bir televizyon kanalındaki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Gül, FETÖ soruşturmaları ile ilgili bilgileri de kamuoyuyla paylaştı:

FETÖ'den tutuklu sayısı

"285 darbe davasından 141'i karara bağlandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında da beraat eden de var ağırlaştırılmış müebbet alanda var. FETÖ kapsamında 35 bin kişi tutuklu bulunuyor."

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi

"ABD'den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte"

Ömür boyu nafaka tartışmaları

"Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılıyor. Para yatırarak çocuk görme kalkacak"

24 Haziran oy pusulaları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulasını gösterdi. Gül, "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında Cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak" dedi.

Kaynak: İHA