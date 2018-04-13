28 Şubat'ta kim ne yapıyordu?

Davada, yüklenen suçları işledikleri sabit olmaması nedeniyle 68 sanığın beraatine hükmedilirken 10 sanık hakkındaki dava zaman aşımının dolması, 4 sanık hakkındaki dava ise ölmüş olmaları nedeniyle düşürüldü.

28 ŞUBAT’TA KİM NE YAPMIŞTI?

Çevik Bir

28 Şubat sürecinde Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde olan Orgeneral Çevik Bir'in, bu süreçte yargıya Genelkurmay Başkanı adına talimatlar gönderdiği, ordu içinde faaliyet gösteren 'Batı Çalışma Grubu'nun başında olduğu iddia ediliyordu. Bir, daha sonra 1. Ordu Komutanlığı'na atandı.

28 Şubat’ın akılları kazanan sözlerinden biri Çevik Bir’e aitti. Bir, Sincan’dan geçen tanklarla ilgili, “Demokrasiye balans ayarı yaptık” demişti.

28 Şubat Soruşturması kapsamında 16 Nisan 2012’de tutuklanan Bir, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir, hükümlerin kesinleşmesi halinde rütbesini kaybedecek.

Çetin Doğan

Dönemin Genel Kurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu Başkanlığı yaptı.

28 Şubat Davası’nda müebbet hapisle cezalandırılan Doğan’ın rütbesi alınacak.

Fevzi Türkeri

28 Şubat sürecinin etkin isimlerinden olan dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Fevzi Türkeri, Genelkurmay’da yargı, medya ve iş dünyasına verilen ünlü ‘irtica ve medya brifingleri’ni düzenleyen isim olarak biliniyor. Brifinglerinde ‘irticai faaliyetler’i anlatan Türkeri yargı üyelerine, “Baktığınız davalarda dikkatli olun. Cumhuriyet tehlikede. Rejimi ve laikliği koruyun, kararlarınızı buna göre verin. Laiklik ilkesine aykırı faaliyette bulunanlara müsamaha göstermeyin” talimatı vermişti.

Türkeri, “28 Şubat sürecinde mücadele edilen Hükümet değil irticadır” demişti.

Türkeri, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen müebbet cezasının kesinleşmesi halinde rütbesini kaybedecek.

Hikmet Köksal

28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Kara Kuvvetleri sıfatıyla katılan Orgeneral Hikmet Köksal, Sincan’da tankları yürüten komutan olarak biliniyor.

Köksal da 28 Şubat Davası’nda müebbet hapis cezası alan isimler arasında yer alıyor. Kararın kesinleşmesi halinde Köksal’ın rütbesi alınacak.

Erol Özkasnak

Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteriydi. 2000 yılında kadro yetersizliğinden emekli olana dek 28 Şubat konuşmalarında sürekli adı geçti. Özkasnak, "Post-modern darbe olmasaydı, 1999 seçimlerinde bu netice alınamazdı" sözleriyle de gündeme gelmişti.

Özkasnak ayrıca, "28 Şubat bir kriz yönetimidir. Kriz yönetiminin amacı; savaş veya bir çatışmaya girmeden isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirmektir. Bu amaç hasıl oldu, yani kriz yönetimi başarı ile idare edildi" demişti.

28 Şubat Davası’nda yargılanan Erol Özkasnak hakkında beraat kararı verildi.

Kaynak: TRT Haber