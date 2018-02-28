28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti genel merkezinde "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" etkinliğinde konuştu.Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor." dedi.

"En ağır cezayı alacaklar"

28 Şubat davasında sona gelindiğini belirten Yıldırım, "İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım: 28 Şubat davasında sona gelindi. İntikamla değil adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezaları alacaklar.https://t.co/IIoZMP7TZt pic.twitter.com/nmDgM1SfXx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Şubat 2018

28 Şubat'ın demokrasi tarihinin darbe aldığı önemli günlerden biri olduğunu ifade eden Yıldırım, "Kaderin garip tecellisi, maruz kaldığı darbenin yıl dönümünde ebedi aleme göçen, dönemin başbakanı Muhterem Hocamız Necmettin Erbakan'ı da bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Türkiye, Erbakan Hoca'yı daima sevgiyle, hayırla, dualarla yad edecektir." diye konuştu.

"Siyaset kurumu zayıflatılmıştı"

O dönemde devlet ile millet arasındaki mesafenin çok açıldığını, egemen güçlerin Türkiye üzerinde ağır bir vesayetinin olduğunu aktaran Yıldırım, "O dönemde çoğu okumuş aydınlar yerli ve milli değerlerimize yabancılaşmıştı. Siyaset kurumu zayıflatılmış, itibar suikastine uğramıştı. Erbakan Hoca, milletin değerlerini esas alan farklı bir siyasi anlayışla yola çıktığında çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Erbakan Hoca, sabırla, metanetle, vakarla, yürüyüşünü, duruşunu bozmadan derdini, davasını ömrü boyunca anlattı. Derdi, davası maddi, manevi kalkınmış büyük Türkiye idi. Onun hayalini bugün Türkiye ve AK Parti gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

"Siyasette nefret dilini reddetti"

Sultan Alparslan, Sultan Fatih ve Sultan Abdülhamit Han'ın izinden yürüyen Erbakan'ın herkese tarih şuuru verdiğini, Cumhuriyetin kazanımlarıyla Osmanlı ve Selçuklu'nun hattını birleştirdiğini kaydeden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Daima milletten yana oldu, daime milletin hukukunu savundu. Bunu yaparken devleti de örseletmedi, itibarsızlaştırmadı. Hiç kimseyi ötekileştirmedi. İncindi ama kimseyi incitmedi. Daima büyük düşündü, vatandaşı da büyük düşünmeye çağırdı. Darbeciler yaptıkları 'darbenin bin yıl süreceğini' söylediklerinde, büyük bir bilgelikle '28 Şubat günlerden bir gün.' dedi. 'Kimsenin canı yanmasın, burnu kanamasın' diye kendine haksızlık yapanların dahi hukukuna sahip çıktı. Sadece kendisi gibi düşünenlerin haklarını değil, herkesin inandığı gibi yaşama hakkını savundu. Hak ve özgürlükleri baskı altına almaya çalışanlara demokrasiyi savunarak cevap verdi. Siyasette nefret dilini reddetti, daima güler yüzlü, tatlı bir dil kullandı. Siyasete uzlaşma diyalog ve güven duygusu getirdi. Bin yıllık değerlerimizi siyasetle yeniden devlet hayatına taşıdı. Daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu hep söyledi. Bunda ısrar etti, çalışarak kazanacağımızı anlattı. Bilimin yolunu açtı, gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi ancak bilimin ışığında çok çalışarak kapatacağımızı söyledi."

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Balans ayarı yapmaya çalıştılar"

Türkiye ne yazık ki yakın tarihimizde darbelerden çok çekti. Vesayet odakları devletin gücü ile istemedikleri siyasetçilere ayar verme hevesinde oldu. Toplumsal mühendislik yaptılar, balans ayarı yapmaya çalıştılar.

Türkiye üzerinde oynanan bu çirkin oyunla siyasi ve demokratik düzen yara aldı, en önemlisi de ekonomi ciddi anlamda bozuldu. O dönemin zorbaları siyaset kurumunu da işlevsiz hale getirdi. Ömrünü Türkiye'ye adamış başbakana alenen zulmettiler.

"28 Şubat'ın maliyeti 390 milyar dolar"

Anadolu insanının sahip olduğu firmalar fişlendi. Medya kontrol altına alındı. O günün başlıkları hep birbirleri ile anlaşmış, talimatla atılmış başlıklar. Hep adım adım darbeyi hazırlayan başlıklarla o günün gazeteleri çıktı. Aydınlar, yazarlar suçlandı. 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar.

Başbakan Binali Yıldırım: 28 Şubat sürecinin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar. Çıkan ağır faturalar millete ödettirildi. Başarılı yada başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir.https://t.co/IIoZMP7TZt pic.twitter.com/IRmEmi2Rtr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Şubat 2018

Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor.

"28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız"

Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldılar. Başarılı yahut başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir. Bugün 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız.

Hukukumuzu, namusumuzu emperyalist emelleri olanlara ve onların kiraladığı hainlere asla çiğnetmeyeceğiz.

Her vatandaşın hakkını korumak namus borcumuzdur. Devletimizi, bayrağımızı, hukukumuzu gözümüzün nuru gibi koruyacağız.

"Karşılarında 81 milyon vatan evladını bulacaklar"

15 Temmuz günü hain darbeye karşı millet tek yürek oldu. Artık bu ülkeye karşı operasyon yapmaya kalkanlar karşılarında 81 milyon vatan evladını bulacaklar.

Kaynak: TRT Haber