28 Şubat Davası'nda avukatlar karara itiraz etti

28 Şubat Davası'nın müdahillerinden Deniz Dilmen ve Gülsüm Peker Alpay'ın avukatları Mehmet Alagöz ve Necip Kibar, ilgili ağır ceza mahkemesine gönderilmek üzere Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verdi.

Davada, bugün hüküm kurularak 21 sanık hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan müebbet hapis cezası verildiği, ancak sanıkların "yaş durumları ve sağlık sebepleri" gerekçe gösterilerek, tutuklama kararı verilmediği, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildiği anımsatıldı.

Dilekçede şunlara yer verildi:

"Sanıkların müebbet hapis cezasına mahkum edilmelerine rağmen tutuklanmamaları açıkça hukuka aykırı olup, sanıkların tutuklanmaması kamu vicdanını zedeler niteliktedir. 28 Şubat postmodern darbesini gerçekleştiren illegal Batı Çalışma Grubu'nu faaliyete sokan ve Türkiye'nin her alanında bütün vatandaşlarını etkiler nitelikte hukuka aykırı faaliyetler icra eden sanıkların mahkeme kararıyla da suçluluğunun tescil edilmesine rağmen tutuklanmamaları usul ve esas açısından hukuka aykırıdır.

Türkiye'de yakın tarihte 15 Temmuz hain darbe girişimi de söz konusu olup, bu davalardaki yargılamalar da devam etmekteyken, tüm darbecilere cesaret verir mahiyette karar verilerek sanıklar hakkında ceza kararı verilmesine rağmen tutuklama kararı verilmemesi açıkça hatalı olup, bu hatadan bir an evvel dönülmesi için tutuklamama kararına itiraz etmekte ve mahkemece müebbet hapse mahkum edilen sanıkların tutuklanmalarına karar verilmesini talep etmekteyiz."

Kaynak: AA