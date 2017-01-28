28 Ocak 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde "Denizaltı Kurtarma Gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni"ne katılacak.

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında iş adamları ile toplantı yapacak, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığında esnaflarla bir araya gelecek.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Şanlıurfalı ünlü gazelhan Kazancı Bedih (Bedih Yoluk), ölümünün 12. yılında anılacak.

6- Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor, Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçları oynanacak.

7- Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 16. haftası Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor ve Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmalarına sahne olacak.

8- Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Venus Williams ile Serena Williams kardeşler arasında kadınlar final maçı yapılacak.