28 Nisan 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'ne katılacak.

- Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Atlantik Konseyi Yönetim Kurulunu kabul edecek.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. Trabzon Kitap Fuarı etkinliklerine katılacak.

3- Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi

- ABD, İsrail, Katar, BAE gibi çeşitli ülke ve şirketlerin üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen zirvenin ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek.

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zirveye iştirak edecek.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, zirve kapsamında düzenlenecek özel oturuma katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Sigorta Birliği Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

5- TÜİK, bu yılın ocak-mart dönemi turizm istatistiklerini, mart ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Malta'da düzenlenecek, gayriresmi nitelikteki "Gymnich Toplantıları" kapsamındaki programa iştirak edecek, temaslarda bulunacak.

7- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

8- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off 4. maçlarında Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena'da İspanya temsilcisi Real Madrid, Anadolu Efes ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.

9- Basketbolda bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu İspanya'da başlayacak.

- Organizasyonun ilk gününde Türkiye temsilcisi Banvit, Fransa'nın Monaco, ev sahibi Iberostar ise İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.

10- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın ilk maçında Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor, Kalyon Arena'da karşı karşıya gelecek.