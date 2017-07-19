  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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28 kişilik topçu bataryasının Katar'a intikali tamamlandı

Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının tamamının Katar'a intikalinin tamamlandığı bildirildi.

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28 kişilik topçu bataryasının Katara intikali tamamlandı

Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı kapsamında, 28 kişilik topçu bataryasının tamamının Katar'a intikalinin tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Katar Birleşik Tatbikat çerçevesinde, 28 kişilik topçu bataryasının tamamı Katar'a intikal etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan altıncı grubun, sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran'da Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu'nda gerçekleştirmişti. AA

Etiketler: Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı, topçu bataryası, Türk Silahlı Kuvvetleri
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