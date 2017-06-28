28 Haziran 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
(Brüksel)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, açılış programları ile Karanlık Kanyon'da tekne turuna katılacak.
(Erzincan/10.30-12.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak.
- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.
(Crans-Montana)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi'nde Geleneksel Muayede Töreni ve Baklava Alayı etkinliğine iştirak edecek.
(İstanbul/15.00)
SPOR
1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de kentinde sürüyor.
- Şampiyonanın beşinci gününde Türk sporculardan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 73 kiloda Sude Bulut, erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve artı 87 kiloda Serdar Yüksel tatamiye çıkacak.