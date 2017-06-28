28 Haziran 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.

(Brüksel)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, açılış programları ile Karanlık Kanyon'da tekne turuna katılacak.

(Erzincan/10.30-12.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak.

- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

(Crans-Montana)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

(Riyad)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi'nde Geleneksel Muayede Töreni ve Baklava Alayı etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/15.00)

SPOR

1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de kentinde sürüyor.

- Şampiyonanın beşinci gününde Türk sporculardan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 73 kiloda Sude Bulut, erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve artı 87 kiloda Serdar Yüksel tatamiye çıkacak.