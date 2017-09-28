28 Eylül 2017 gündeminde neler var?

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul'da 3. MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

- Başbakan Binali Yıldırım, Çorum'da Hitit Üniversitesi'nde düzenlenecek "Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu"na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Hürriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

- Yıldırım, Çorum Belediyesini ziyaret edecek, Anitta Otel'de AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına iştirak edecek, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile buluşacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Alaşehir'de "Üzüm Mitingi"nde konuşacak.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda IFTV-Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı'na katılacak.

2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çorum'da Hitit Üniversitesi'nde Uluslararası KADEŞ Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu'na, Hürriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine, AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak; Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İstanbul'da İŞKUR Beyoğlu Hizmet Merkezi'nde, "İş Kulüpleri Projesi" tanıtım programına iştirak edecek.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da "Silivri Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ek Bina Açılış Töreni"ne katılacak.

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

6- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan'da Başbakan Yardımcısı Yakup Eyübov ve Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov bir araya gelecek.

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözüsü Mahir Ünal, Ankara'da AKM'deki Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılışına katılacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul'da 34.IASP Dünya Bilim ve Teknoloji Parkları Kongresi'ne iştirak edecek.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay'da Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret edecek, esnaf ve sanatkarlarla değerlendirme toplantısı yapacak.

- Tüfenkci, Habib-i Neccar Camisi, Uzun Çarşı ve Kurşunlu Han ziyaretlerinin ardından mehteran gösterisini izleyecek.

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 8. İstanbul Finans Zirvesi'ne katılacak.

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'da Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelecek.

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası ile AK Parti Kağızman ve merkez ilçe kongrelerine katılacak.

6- Merkez Bankası, ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, temmuz ayı konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

7- TÜİK, eylül ayı ekonomik güven endeksini ve 2016 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İspanya İşverenler Konfederasyonunun ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda konuşma yapacak.

- Çelik, İspanya Senatosu Başkanı Pio Garcia-Escudero ve Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis ile ayrı ayrı görüşecek.

2- Almanya'da seçim sonucunun yansımaları takip ediliyor

3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun sonuçları ve yansımaları izleniyor.

4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından yeni belediye başkanının seçimi için toplanacak.

KÜLTÜR SANAT

1- Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin açılışı İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon çalışmaları, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek basın toplantısında duyurulacak.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ikinci maçlar oynanacak.

- Atiker Konyaspor, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımını konuk ederken, Medipol Başakşehir ise deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak.

2- TFF 2. Lig'de 5'inci hafta 2 maçla tamamlanacak.

3- TFF 3. Lig'in 5'inci haftasında 5 maç yapılacak.