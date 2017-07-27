27 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Meksika Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello ile Rusya Büyükelçisi Aleksey V. Erkhov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Türkiye'de yatırımı bulunan Alman firmaların yöneticileriyle bir araya gelecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, KALE Grubunun yeni tesislerinin açılışına katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması Ödül Töreni" ile Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki "Deniz Kaplumbağası (Caretta Caretta) Yavru Bireylerinin Denize Salınması Töreni"ne iştirak edecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus'ta, Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılacak, görüşmelerde bulunacak.

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Sezaryen Oranlarının Azaltılmasında Etkili Yöntemler" konulu sempozyuma iştirak edecek.

5- TBMM Genel Kurulunda, Meclis İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmeleri devam edecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Tasarım Danışma Konseyi toplantısına katılacak.

2- TÜİK, mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları ve yansımaları izleniyor.

2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Samsun'da sürüyor.

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları yapılacak.

- Kupaya bu turdan katılan Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile deplasmanda karşılaşacak.