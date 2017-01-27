27 Ocak 2017 gündeminde neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek "Şehircilik Şurası Açılış Toplantısı"na katılacak, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı'na iştirak edecek.
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
3- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Töreni'ne katılacak.
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ekonomi muhabirleriyle bir araya gelecek.
5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, EMİTT 2017 Turizm Fuarı'na katılacak.
6- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
8- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında CSKA Moskova-Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş-Zalgiris maçları yapılacak.