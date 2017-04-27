27 Nisan 2017 gündeminde neler var?

-Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'na katılacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara'da gerçekleştirilecek "Türkiye 2. Çin Araştırmaları Konferansı"nın açılışına katılacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İran'da "2017 İslam Ülkeleri Başkenti Meşhed" programları kapsamında düzenlenecek “İslam Toplumlarında Aile ve Sosyal Politikalar, Gereksinimler ve Zorunluluklar” konferansına iştirak edecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Vilayetlerevi'nde, "Narkotik suçlarla mücadele değerlendirme toplantısı"na katılacak.

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar AK Parti İhsaniye ve Hocalar ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, İhsaniye ve Hocalar'da "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamındaki fidan dikim etkinliklerine katılacak.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Karlıova ve Solhan ilçeleri ile Ilıcalar beldesinde ziyaretlerde bulunacak.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ankara'da AKM'deki "Giresun Tanıtım Günleri" programına katılacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya'da Endüstri Zirvesi ile UNIKAP Patent fuarlarının açılışlarına iştirak edecek.

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya'da "Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı" ve "Tarım İş Forumu"na katılacak.

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Kamu Hastaneleri Birliğinin Tıbbi Cihaz konusundaki basın açıklamasına, "Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları" sempozyumuna ve Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı sertifika törenine iştirak edecek.

5- Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi

- ABD, İsrail, Katar, BAE gibi çeşitli ülke ve şirketlerin üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenecek zirve; jeopolitik gelişmeler, güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret, enerji jeopolitiği, enerji güvenliği ve kritik altyapı konularının değerlendirileceği oturumlara ev sahipliği yapacak.

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan zirveye katılacak.

6- TÜİK, 2016 yılı ölüm nedeni istatistiklerini, Nisan 2017 ekonomik güven endeksini ve Şubat 2017 katı yakıtlar verilerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek.

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

2- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, Garanti Koza Arena'da sürüyor.

4- Voleybolda Efeler Ligi klasman etabına İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango müsabakalarıyla devam edilecek.