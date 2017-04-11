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27 eski polis FETÖ'den tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 zanlıdan 27'si tutuklandı.

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27 eski polis FETÖden tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 zanlıdan 27'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen eski 28 polisten 27'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik 3 Nisan'da düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: izmir, fetö/pdy soruşturması, fetullahçı terör örgütü, bylock
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