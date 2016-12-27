27 Aralık 2016 gündem özeti

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek.

- Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Conde onuruna resmi akşam yemeği verecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 102. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katılacak.

4-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Atatürk Lisesi'nde "Vefatının 80. Yılında Akif'i Anlamak, Asım'ı Yaşamak Programı"na katılacak, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Anıtkabir'i ziyaret edecek, çelenk koyma törenine iştirak edecek.

5- TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin Para Politikası Kurulu tutanaklarını açıklayacak.

7- TÜİK, 2015 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini açıklayacak.

8- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

9- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 4. hafta 5 maçla başlayacak.

- D Grubu'nda Beşiktaş, Vodafone Arena'da 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak.

11- Atletizmde 81. Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da yapılacak. AA