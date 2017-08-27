27 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocadere kamp alanından Conkbayırı'na kadar sürecek 57. Alay'a Saygı Yürüyüşü'ne katılacak.

- CHP'nin Adalet Kurultayı düzenlenecek çalıştaylarla sürecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, partisinin Yenice ve Çan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Polatlı'da düzenlenecek Yörük Türkmen Şöleni'ne katılacak.

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahta'ya bağlı Tuğlu köyünde Yeşildirek mezrası badem hasat şenliği ve makine dağıtım törenine iştirak edecek, Hasancık köyündeki araştırma enstitüsü yerinde incelemelerde bulunacak, süt toplama tesisinin açılışını yapacak, damızlık hayvan dağıtım törenine katılacak, valiliği, belediye başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin Taşova ilçe kongresine katılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da sürüyor.

- Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak.

2- Süper Lig'de 3. hafta, Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor, Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

3- TFF 1. Lig'de 3. hafta, İstanbulspor-Akın Çorap Giresunspor, Boluspor-Gazişehir Gaziantep, Elazığspor-MKE Ankaragücü, Adanaspor-Ümraniyespor maçlarıyla tamamlanacak.

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Belçika Grand Prix'si koşulacak.

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.