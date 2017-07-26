26 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nu ayrı ayrı ziyaret gerçekleştirecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Kabul Raimoviç Berdiyev tarafından bakanlıkta törenle karşılanacak, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek, Savunma Bakanı Korgeneral Berdiyev'in, onuruna vereceği yemeğe katılacak.

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çankırı Belediyesini ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine ve piknik programına iştirak edecek.

3- TBMM Genel Kurulunda, Meclis İçtüzük değişiklik teklifi üzerine görüşmeler devam edecek

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne ile görüşecek.

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret edecek, OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na katılacak, Suruç’ta şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, tarım il ve ilçe müdürleriyle toplantı yapacak, tarım hayvancılık sektörü ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kocaeli AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kocaeli Ticaret Odası üyeleri, meslek komiteleri ve iş adamlarıyla toplantı yapacak, Gebze AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, Gebze Ticaret Odasınca düzenlenen İhracatın Yeni Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak ve Gebze Belde Liman'a ziyarette bulunacak.

4- TÜİK, 2016 yılı yazılı medya istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

5- İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları ve yansımaları takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında hazırlanan çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Akra Barut Otel'de turizm sektörü temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek, basın toplantısı düzenleyecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda müsabakaları takip edecek, Milli Takım sporcularıyla bir araya gelecek.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

- Kupaya bu turdan katılan Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak.

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile yapacakları ilk maç öncesi, müsabakanın oynanacağı Liebenau Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

4- TFF 2. ve 3. liglerde 2017-2018 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.