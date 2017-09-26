26 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı "Sıfır Atık Projesi", Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla tanıtılacak.
- Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Emine Erdoğan iştirak edecek.
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi"ne katılacak.
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılış töreninde yer alacak.
4- Vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel için TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 1. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi'ne iştirak edecek.
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tiflis Havalimanı'nın yeni etabının açılış töreninde yer alacak.
3- TÜİK, temmuz ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
4- Hazine, 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Almanya'da seçim sonucunun yansımaları takip ediliyor.
2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandumun sonuçları ve yansımaları izleniyor.
3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eseri iade eden Thelma Bishop ve müzayede firmasının danışmanı Jason Wood'la makamında bir araya gelecek.
2- İstanbul Valisi Vasip Şahin, İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret edecek.
3- "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin galası, Kanyon AVM'de yapılacak.
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynanacak.
- G Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig takımını Vodafone Park'ta konuk edecek.
2- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası birinci ön eleme turu rövanş maçında Almanya'nın Oliver Würzburg takımını Cebeci Spor Salonu'nda ağırlayacak.