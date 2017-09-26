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Buradasınız : » » 26 Eylül 2017 gündeminde neler var?

26 Eylül 2017 gündeminde neler var?

26 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;

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26 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.

 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı "Sıfır Atık Projesi", Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla tanıtılacak.

- Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Emine Erdoğan iştirak edecek.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi"ne katılacak.

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılış töreninde yer alacak.

4- Vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel için TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

 

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 1. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi'ne iştirak edecek.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tiflis Havalimanı'nın yeni etabının açılış töreninde yer alacak.

3- TÜİK, temmuz ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

4- Hazine, 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

 

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Almanya'da seçim sonucunun yansımaları takip ediliyor.

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandumun sonuçları ve yansımaları izleniyor.

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eseri iade eden Thelma Bishop ve müzayede firmasının danışmanı Jason Wood'la makamında bir araya gelecek.

2- İstanbul Valisi Vasip Şahin, İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret edecek.

3- "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin galası, Kanyon AVM'de yapılacak.

 

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynanacak.

- G Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig takımını Vodafone Park'ta konuk edecek.

2- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası birinci ön eleme turu rövanş maçında Almanya'nın Oliver Würzburg takımını Cebeci Spor Salonu'nda ağırlayacak.

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