26 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitleri Anıtı'na çelenk koyacak, Kocadere Kamp Alanı'nda 4 gün sürecek Adalet Kurultayı'nın açılış konuşmasını yapacak.

3- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına ve partisinin Bayat ilçe kongresine katılacak.

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Andırın ve Onikişubat ilçe kongreleri ile Onikişubat Belediyesi Yüzme Havuzu Tesisi açılışına iştirak edecek.

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Yıkım Törenine katılacak.

6- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te sona erecek.

- Şampiyonanın altıncı ve son gününde serbest stil 65, 70, 74 ve 97 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Türkiye adına 65 kiloda Mustafa Kaya, 70 kiloda Yakup Gör, 74 kiloda Soner Demirtaş, 97 kiloda da Rıza Yıldırım mindere çıkacak.

7- A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ülker Sports Arena'da Karadağ ile karşılaşacak.

8- Süper Lig'de 3. haftaya, Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor, Beşiktaş-Bursaspor, Göztepe-Trabzonspor, Kayserispor-Osmanlıspor müsabakalarıyla devam edilecek.

9- TFF 1. Lig'de 3. haftaya, Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor-Denizlispor, Gaziantepspor-Manisaspor maçlarıyla devam edilecek.