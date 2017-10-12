'250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partideki kongre sürecine ilişkin, "Şu ana kadar 533 ilçemizin kongresi planlanmış. 413 ilçe gerçekleştirilmiş. Hafta sonu yapılacak 53 kongremiz var. Yine il başkanı atamalarında da 22 il başkanı değişikliği şu ana kadar yapılmış ve 17 ilin ataması gerçekleştirilmiş." dedi.

Ünal, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Uzun süredir hem ana kademe hem gençlik kolları hem de kadın kolları kongrelerinin devam ettiğini ifade eden Ünal, toplantıda öncelikli olarak bu süreçlerin değerlendirildiğini belirtti.

Ünal, ana kademe kongrelerine ilişkin, "Şu ana kadar 533 ilçemizin kongresi planlanmış, 413 ilçe gerçekleştirilmiş. Hafta sonu yapılacak 53 kongremiz var. Yine il başkanı atamalarında da 22 il başkanı değişikliği şu ana kadar yapılmış ve 17 ilin ataması gerçekleştirilmiş. Yeni ihdas edilen ilçelerimiz Artvin Kemalpaşa ve Aksaray Sultanhanı. Buralarla ilgili de gerekli çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, MYK'nın, AK Parti TBMM Grubu çalışmalarına ilişkin bilgilendirildiğini dile getiren Ünal, MYK üyelerinin gündeme ve kongre süreçlerine ilişkin görüşlerini kurulla paylaştıklarını söyledi.

Büyükşehirlerde kongre süreci

"Büyükşehirlerin ilçe kongrelerine ilişkin bir erteleme söz konusuydu genel başkanın talimatıyla. Önümüzdeki sürece ilişkin bir takvim belirlendi mi, yapılamayan büyükşehir ilçe kongreleri ne zaman tamamlanacak?" sorusu üzerine Ünal, şunları kaydetti:

"Geçen hafta aldığımız bir kararla öncelikli olarak illerin kongrelerinin bitirilmesi karar altına alındı. İl kongreleri, yani 51 il tamamladıktan sonra 30 büyükşehirin kongre süreçleri başlayacak. Büyükşehirlerin şu ana kadar gerçekleşen kongreleri yapılmış olacak, yapılmamış olanlar ise bu 51 ilin tamamlanmasından sonra yapılacak. Sosyal medyada bu konuda yapılan tezviratlar var, bunlara herhangi bir şekilde itibar etmeyiniz. Bu konuda teşkilat ile tanıtım ve medya başkanlığı sizi düzenli olarak bilgilendirmektedir."

"Kongrelerin ertelenmesine ilişkin bir gerekçe var mı, sadece takvimlendirme çalışması mı?" sorusuna Ünal, "Bu tamamen planlamayla ilgili. Hafta sonu 53 kongremiz var. Her kongre için Ankara'dan konuşmacıların gitmesi, o ilçedeki yapılacak çalışmalar, onun öncesinde istişare, mülakat ve değerlendirmeler... Dolayısıyla bunun getirdiği zorluklar dikkate alınarak rahat planlama yapılabilmesi gerekçesiyle 51 ilin kongereleri tamamlandıktan sonra büyükşehirlere başlayacağız." yanıtını verdi.

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin düzenleme

Ünal, "Müftülere nikah yetkisi tanıyan düzenlemeyle ilgili bazı sivil toplum kuruluşları ve muhalefetten gelen tepkiler var. Düzenlemenin geri çekilmesi veya revize edilmesi MYK'da değerlendirildi mi?" sorusu üzerine de şu açıklamayı yaptı:

"Herhangi bir şekilde bir geri çekme söz konusu değil. Bu konu toplumda yeterince tartışıldı. Nihayetinde nikah kıyma yetkisinin müftülüklere verilmesi Medeni Kanun'un değişmesiyle ilgili bir konu değil. Nihayetinde diğer devlet memurlarının, nikah memurunun nikah kıyma yetkisi neyse yine bir devlet memuru olan müftülüklere de aynı yetki veriliyor. Sanki burada yapılacak olan bir dini nikahmış gibi bir algı oluşturmanın anlamı yok. Burada belediyenin görevlendirdiği nikah memuru nasıl nikah kıyıyor, Medeni Kanunun ona verdiği yetki çerçevesinde nikah kıyıyorsa müftülükler de aynı şekilde nikah kıyacaklar. Buradan herhangi bir şekilde bir din istismarının çıkarılmasını doğru bulmuyoruz."

15 Temmuz darbe girişimi

Bir gazetecinin "CHP'li bir milletvekilinin katıldığı bir canlı yayın programında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yapmış olduğu bazı açıklamalar vardı. Orada bu darbe girişiminin AK Parti tarafından yapıldığını, şehitlerin ise öngörülemediğini ifade etti. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de Ünal, şunları kaydetti:

"Bu, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin yeni yaptığı bir şey değil. Bunu sistematik olarak 15 Temmuz'dan hemen sonra başlattılar ve maalesef devam ettiriyorlar. Burada acı olan şey şu ki Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir FETÖ tehdidi olduğuna inanmıyor mu? FETÖ'nün orduda örgütlendiğine inanmıyor mu? FETÖ'nün yargıda örgütlendiğine inanmıyor mu? Bunların sınav sorularını çalıp, milletin emeğine göz diktiklerine inanmıyor mu? Darbe yaptıklarına, millete kumpas kurduklarına inanmıyorlar mı? 40 yıldan beri devletin içerisine sızmış bu yapının nasıl bir tehdit olduğu bütün Türkiye tarafından, dünya tarafından anlaşılmışken Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ısrarla neden bu tehdidi görmezden geliyor."

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun vebalinin altından kalkamayacağını ifade eden Ünal, "Şurası unutulmasın ki biz 15 Temmuz'u sulandırmak isteyen, 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak isteyen, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen herkesle 15 Temmuz'un mehabetine, anlamına, anısına, o gün bu aziz milletin verdiği mücadelenin yüksek hatırına, sonuna kadar mücadele ederiz ve bu yapılmak istenen işin de hesabını sorarız. Çünkü bu şakası olan bir şey değil." diye konuştu.

Ünal, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin işgal edilmek istendiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken şudur, 'Şu olmuştur, bu olmuştur, geçmişte şöyle olmuştur, böyle olmuştur', 17-25 Aralık'tan hemen sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda Paralel Devlet Yapılanmasını bir terör örgütü olarak gördü ve mücadele etmeye başladı mı? Başladı. 2012'de Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu, 'Siz elinizde bir delil yokken bu yapıyı nasıl terör örgütü olarak nitelendirirsiniz, elinizde bir delil yokken nasıl bu gazetelere, bu televizyonlara, bu yapıya dönük bu tavır içerisine girebilirsiniz' diyordu." değerlendirmesini yaptı.

Devletin gerekli delilleri görmesinin ve yapının gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından mücadele etmeye başladığını söyleyen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın 'AK Parti' demiyorum çünkü 17-25 Aralık'ı AK Parti'ye karşı yapılmış bir yargı darbesi olarak görmeyin sadece. 17-25 Aralık da tıpkı 15 Temmuz gibi devleti ele geçirme anlamında bu yapının ilk hamlesiydi. Bunları doğru koyalım. Artık bunlar üzerinden bir tartışma istemiyoruz. Çünkü FETÖ'nün nasıl bir tehdit olduğu özellikle son dönemde tekrardan yurt dışında 165 ülkede maalesef Türkiye düşmanlarınca bu yapının nasıl desteklendiği ve tekrar nasıl palazlandırıldığı ortada ve 165 ülkede Türkiye aleyhine bunların nasıl bir kara propaganda yürüttükleri ortada. O yüzden bu konuda hiçbir şekilde birilerinin FETÖ'nün ağzıyla konuşmasına artık tahammülümüz yok. Biz bu yapıyla bu şekilde mücadele ederken, devlet bu yapıyla mücadele ederken, bu yapının bu devleti ele geçirmek için harekete geçtiği 17-25 Aralık ve 15 Temmuz ortadayken nasıl olur da kalkar siz 15 Temmuz'la ilgili 'Bunu AK Parti yapmıştır' dersiniz ki...

Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu FETÖ terör örgütü 165 ülkede son 7 aydan beri daha önce de açıklamıştım, 15 Temmuz ile ilgili her bir karar vericinin masasına bir kitap bırakıyor. 15 Temmuz'un bir 'kontrollü darbe', bir 'tiyatro' olduğuyla ilgili, AK Parti tarafından yapıldığıyla ilgili bir propaganda yürütüyor. Şimdi uluslararası alanda yürütülen bu propagandanın Türkiye ayağını kim yürütüyor, maalesef Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ve bu milletvekilleri yürütüyor. Peki dışarıda bu propagandayı yürüten FETÖ terör örgütü kimi referans gösteriyor propaganda yaparken CHP'nin söylemlerini referans gösteriyor."

"250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz"

CHP'nin söylemlerini referans göstererek yurt dışında AK Parti'yi ve seçilmiş AK Parti hükümetini itibarsızlaştırma ve gayrimeşru ilan etme girişimiyle de karşı karşıya olduklarını söyleyen Ünal, "Tıpkı sözde adalet yürüyüşü, sözde adalet kurultayıyla yapmak istedikleri gibi. Sözde adalet kurultayının sonuç bildirgesiyle CHP ne yapmak istedi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılacak başvurulara, FETÖ tarafından yapılacak başvurulara bu sonuç bildirgesiyle altlık hazırladığı gibi FETÖ'nün yurt dışında yürüttüğü kampanyaya da içeriden dışarıya konuşarak maalesef malzeme taşıyorlar. Şunun bilinmesini isteriz ki 250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz, buna müsaade etmeyiz, bunun da hesabını sorarız. Bu kadar açık net konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin MYK'da gündeme gelmediğini söyleyen Ünal, "Sayın Başbakanımızın Bağdat ziyareti ve ziyaretin ana başlıkları konusunda Hükümet Sözcümüz sizleri bilgilendirecektir." dedi.

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, MHP'nin laiklik ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle muhalefet şerhi bulunduğu anımsatılarak, "Bu süreçte MHP ile bir temas sağlanmış ve ikna edilmiş olabilir mi?" diye sorulması üzerine ise Ünal, AK Parti TBMM Grubunun MYK'da yaptığı bilgilendirmede bu konunun gündeme gelmediğini aktardı. AA