25 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü kapsamında bulunduğu Bolu'da basın mensupları ve yürüyüşe katılanlarla bayramlaşacak, İzzet Baysal'ın anıt mezarı ile huzurevini ziyaretinin ardından yürüyüşüne devam edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İngiltere'de, Kıbrıs Türk Kültür Festivali'nin açılışına katılacak.

4- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

8- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'ndaki beşincilik maçında Letonya ile karşılaşacak.

9- At yarışlarında 91. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si koşulacak.

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek.