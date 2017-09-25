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Buradasınız : » » 25 Eylül 2017 gündeminde neler var?

25 Eylül 2017 gündeminde neler var?

25 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;

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25 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı'na katılacak.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uluslararası Mecelle Sempozyumu'na katılacak.

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Trafik Genel Eğitim Planı Çalıştayı"na iştirak edecek.

4- TÜİK, eylül ayı sektörel güven endekslerini, ağustos ayı konut satış istatistiklerini ve 2016 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklayacak.

5 - Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

6- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.

7- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

8- Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek.

9- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

10- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları G Grubu ikinci maçıyla ilgili basın toplantıları düzenleyecek. 

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