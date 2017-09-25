25 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı'na katılacak.
2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uluslararası Mecelle Sempozyumu'na katılacak.
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Trafik Genel Eğitim Planı Çalıştayı"na iştirak edecek.
4- TÜİK, eylül ayı sektörel güven endekslerini, ağustos ayı konut satış istatistiklerini ve 2016 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklayacak.
5 - Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
6- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
7- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
8- Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek.
9- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında Ukrayna ile karşılaşacak.
10- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları G Grubu ikinci maçıyla ilgili basın toplantıları düzenleyecek.