25 Aralık 2016 gündem özeti

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak.

-Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Halep'ten gelen yaralı sivillerin tedavi edildiği Reyhanlı ve Kilis devlet hastanelerini ziyaret edecek.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafla kahvaltıda bir araya gelecek ve Valiliği ziyaret edecek.

-Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Gaziantep Sanayi Odası Ödül Töreni'ne katılacak.

-Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

- Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta, Çaykur Rizespor-Osmanlıspor, Kayserispor-Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor, Antalyaspor-Kasımpaşa, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla sürecek.

- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftaya, Muratbey Uşak-TOFAŞ, Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe-Trabzonspor Medical Park müsabakalarıyla devam edilecek.

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftası, İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

- Voleybolda bu sezon Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası'nda birinci bölüm ilk maçları tamamlanacak.

- Erkeklerde Beşiktaş-Halkbank, Şanlıurfa Memleketspor-Galatasaray HDI Sigorta, kadınlarda ise İdmanocağı-Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

- Bayanlar Hentbol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 13. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

- TFF 1. Lig'de 16. hafta, Denizlispor-Giresunspor, Şanlıurfaspor-Manisaspor, Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor, Altınordu-Ümraniyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

- İsrail gazında Türkiye rotası daha ekonomik

- İsrail tarafından hazırlatılan "Türk Şirketler için Ticari Fırsatlar" çalışmasına göre, Türkiye ile İsrail arasında boru hattı inşa etmenin maliyeti 2,6 ile 3,9 milyar dolar arasında değişiyor

- Yunanistan rotasının tercih edilmesi halindeyse projenin ortalama maliyeti 7 milyar 150 milyon doları buluyor

- İsrail Technion Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gina Cohen:

- "İsrail gazının ihraç edilmesinde Türkiye çok iyi bir seçenek. Müzakerelere bir an önce başlamanın çok iyi olacağını düşünüyorum"

- "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesinin yanı sıra kaynak tedariğinin artırılması için doğru zaman olacaktır"

- EPDK'nın ilk Türk lirası doğalgaz ihalesine 5 talip

- Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesi için yarın, Tunceli il merkezi içinse 28 Aralık'ta Türk lirası cinsinden yapılacak her iki doğalgaz dağıtım ihalesinde Aksa Doğalgaz Dağıtım, Fernas İnşaat, Akmercan Turizm, Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım ve Alöz Mühendislik şirketleri yarışacak. AA